Chelsea vs Real Madrid, ambos clubes buscarán la victoria –sea cual sea el resultado- para lograr el pase a la final de la Champions League. Para ver el partido de fútbol en vivo puedes sintonizar por la señal de ESPN2 desde tu TV o desde una aplicación móvil en el lugar que te encuentres. Aquí te damos todos los detalles que debes toma en cuenta para no perderte el compromiso que se juega este miércoles 5 de mayo desde las 14:00 horas en Perú, Colombia; 21:00 horas en España; 18:00 horas en Reino Unido, entre otras.

Con la estadística en contra -nunca ganó el Real Madrid al Chelsea en cuatro duelos en competición europea y jamás levantó una semifinal con empate a un tanto de la ida en Madrid en tres precedentes-, pero la experiencia a su favor. Con una plantilla repleta de jugadores que saben gestionar los momentos de tensión y que han respondido cuando se asomaron al abismo.

El Real Madrid de los imposibles, un equipo mermado en el presente curso, sin fichajes y víctima de plagas de lesiones, encara una nueva gesta que añadir a su historial, visitando por primera vez Stamford Bridge para medirse a un Chelsea que, pese a ser superior en la ida no fue capaz de vencer, en un precioso pulso por una plaza en la gran final de Estambul.

Sus trece conquistas de la Copa de Europa le convirtieron en el rey de la competición pero, la realidad, es que pocos podían contar con el Real Madrid esta temporada. Ni estando dirigido por ‘mister Champions’, el entrenador que venció tres ediciones consecutivas, Zinedine Zidane, y que solamente ha perdido una eliminatoria (ante el City el pasado curso), en sus cinco participaciones en el torneo.

Descarga aquí la app para ver el Chelsea vs Madrid vía ESPN Play

ESPN tiene una aplicación disponible para ofrecer al mundo lo mejor del deporte a los millones de usuario de smartphones de Latinoamérica, ya sea Android o iOS. La descarga es totalmente gratis y de esta manera podrás disfrutar del Chelsea vs Madrid.

Esta app de ESPN te permite acceder los videos del canal de la manera más sencilla. Puedes agregar equipos favoritos para la mejor experiencia personalizada en los deportes de tú interés. También puedes seguir marcadores en vivo y personalizados para mantener informado con goles, resultados, tabla de posiciones, calendarios, estadísticas, resúmenes, videos y más.

Canales TV y horarios para ver el Chelsea vs Madrid en vivo

Argentina: desde las 16:00 horas vía ESPN y ESPN2

Bolivia desde las 15:00 horas vía ESPN y ESPN2

Brasil: desde las 16:00 horas vía Estádio TNT Sports y Facebook TNT Sports

Chile: desde las 15:00 horas vía ESPN, FOX Sports

Colombia: desde las 14:00 horas vía ESPN y ESPN2

Ecuador: desde las 13:00 horas vía FOX Sports 2 y FOX Sports

Estados Unidos: desde las 15:00 horas vía CBS Sports Network, TUDN

México: desde las 14:00 horas vía ESPN2, FOX Sports

Perú: desde las 14:00 horas vía ESPN y ESPN2

Uruguay: desde las 16:00 horas vía ESPN y ESPN2

Chelsea vs Madrid: ¿cuántas veces se han enfrentado?

Ambos equipos sólo se habían enfrentado en tres ocasiones anteriormente antes del duelo de ida de esta eliminatoria. Todos los enfrentamientos fueron en dos finales de la UEFA y ambas ganadas por el Chelsea, que todavía sigue invicto frente al Madrid.

El primer duelo fue en la Supercopa de la UEFA de 1998 en Mónaco, cuando un gol de Gustavo Poyet a siete minutos del final en el Stade Louis II dio la victoria al Chelsea, campeón de la Recopa de la UEFA, frente al Real Madrid, que se había clasificado tras ganar la UEFA Champions League.

Chelsea también se impuso en la final de la Recopa de la UEFA de 1971 contra el Real Madrid en El Pireo. El primer partido terminó 1-1, con un gol de Peter Osgood en el minuto 56 en el estadio Georgios Karaiskakis igualado en el último minuto por Ignacio Zoco.

Dos días después, en el mismo estadio, los goles de John Dempsey (31′) y Osgood (39′) en la primera parte dieron al Chelsea su primer título europeo, a pesar de que Sebastián Fleitas recortó distancias para el Madrid a 15 minutos del final.

¿Cómo le fue a Real Madrid en Reino Unido?

El Real Madrid, el equipo que más semifinales ha disputado en la Liga de Campeones con catorce, superó las tres últimas ocasiones que pisó esta ronda antes de proclamarse campeón con Zinedine Zidane ya al mando.

De visitante esta temporada solo salió derrotado ante el Shakhtar. Empató ante el Borussia Mönchengladbach y Liverpool en cuartos de final, y venció a Inter de Milán y Atalanta en octavos. No fue capaz de vencer en ninguna de sus cuatro últimas visitas al Reino Unido.

El empate en Anfield es el último precedente y la decepción más reciente, la de la pasada temporada ante el Manchester City que provocó su eliminación en octavos de final. Antes cayó ante el Tottenham en la fase de grupos de la edición 2017/18 y fue goleado por el Liverpool (4-0) en los octavos de final de la 2008/09.

Chelsea vs Madrid: declaraciones de los protagonistas

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea: “El reto es mantener la intensidad durante todo el partido. Es una semifinal, la presión es grande, un partido de eliminatoria, así que es necesario llegar con un nivel de confianza y de fe, o no tendremos ninguna oportunidad. La principal lección es que podemos confiar en nosotros mismos y en que tenemos derecho a estar en la semifinal. Nos merecemos estar ahí y rendir a este nivel. Si damos lo mejor de nosotros mismos lo lograremos. Es obvio que hay que ir a por la victoria. En este club se trata de ganar”.

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid: “Las sensaciones son buenas y estamos contentos de jugar este partido. Sabemos lo que nos ha traído hasta aquí. Estamos aquí por nuestro trabajo. En el fútbol no hay milagros, no existen. Todos los que están aquí están preparados. Estamos todos a muerte para una semifinal de Champions, que no se juega todos los días. Seguro que vamos a tener que sufrir. Me importa lo que hagamos con el balón”.