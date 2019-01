¿En el 'grupo de la muerte'? Los rivales y fixture de Colombia en la Copa América 2019

Empieza la aventura colombiana en la Copa América 2019 , donde el equipo que dirige por ahora Arturo Reyes ya conoció su suerte tras el sorteo realizado este jueves en Cidade das Artes, Río de Janeiro. La selección de Colombia , que había quedado en el 'Bombo' 2, finalmente cayó en el Grupo B junto a Argentina, Paraguay y Catar.

Los 'cafeteros' debutarán nada menos que ante la 'Albiceleste', que lo más probable es que tenga a Lionel Messi ya de vuelta en la selección. La fecha del primer encuentro será el sábado 15 de junio (5:00 p.m.) en Salvador.



Fecha 1:

Argentina vs Colombia

15 de junio

Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)

5:00 p.m. (hora colombiana)



Fecha 2:

Colombia vs. Qatar

19 de junio

Estadio Morumbí (Sao Paulo)

4:30 p.m. (hora colombiana)



Fecha 3:

​Colombia vs. Paraguay

23 de junio

​Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)

2:00 p.m. (hora colombiana)



Argentina ya había sido definido como una de las cabezas de llave por estar entre las tres primeras selecciones sudamericanas en la última clasificación de selecciones de la FIFA.



El sorteo le deparó como sus rivales en la primera fase a Colombia, que salió de la tómbola en que estaban los tres siguientes conjuntos en la clasificación de la FIFA, y Paraguay y Catar, que estaban en los dos últimos bolilleros.



En su cuadragésima sexta edición, la Copa América, que regresa a Brasil tras 30 años de ausencia, será disputada entre el 14 de junio y el 7 de julio por los diez miembros de la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y por Japón y Catar como países invitados. EFE