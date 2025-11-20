Desde Zúrich (Suiza), se definen las llaves del (EN VIVO | EN DIRECTO) este jueves 20 de noviembre. La conocerá a su primer rival en esta instancia y también sabrá a quién enfrentará, en caso logre la clasificación. ¿A qué hora será la ceremonia? Las acciones se desarrollarán desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y una hora más para suelo boliviano. ¿En qué canal podrás verlo? El evento contará con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Sorteo del Repechaje al Mundial 2026. (Video: Concacaf)
