Desde Zúrich (Suiza), se definieron las llaves del al , este jueves 20 de noviembre. Son 16 equipos y solo habrá cuatro cupos de clasificación ¿A qué hora fue la ceremonia? Todo inicia desde las 7:00 a.m. (hora peruana). ¿En qué canal pudiste verlo? El evento contará con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. Repasa todas las llaves y cruces en esta nota de Depor.

Llave 1

Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte (Ganador 1)

Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Ganador 2)

Final: Ganador 1 vs. Ganador 2 (Clasificado al Mundial)

Llave 2

Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia (Ganador 3)

Semifinal 4: Polonia vs. Albania (Ganador 4)

Final: Ganador 3 vs. Ganador 4 (Clasificado al Mundial)

Llave 3

Semifinal 5: Turquía vs. Rumania (Ganador 5)

Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo (Ganador 6)

Final: Ganador 5 vs. Ganador 6 (Clasificado al Mundial)

Llave 4

Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Ganador 7)

Semifinal 8: República Checa vs. República de Irlanda (Ganador 8)

Final: Ganador 7 vs. Ganador 8 (Clasificado al Mundial)

Repechaje UEFA al Mundial 2026. (Video: UEFA)
