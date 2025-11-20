Desde Zúrich (Suiza), se definieron las llaves del Repechaje UEFA al Mundial 2026, este jueves 20 de noviembre. Son 16 equipos y solo habrá cuatro cupos de clasificación ¿A qué hora fue la ceremonia? Todo inicia desde las 7:00 a.m. (hora peruana). ¿En qué canal pudiste verlo? El evento contará con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. Repasa todas las llaves y cruces en esta nota de Depor.
Llave 1
Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte (Ganador 1)
Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Ganador 2)
Final: Ganador 1 vs. Ganador 2 (Clasificado al Mundial)
Llave 2
Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia (Ganador 3)
Semifinal 4: Polonia vs. Albania (Ganador 4)
Final: Ganador 3 vs. Ganador 4 (Clasificado al Mundial)
Llave 3
Semifinal 5: Turquía vs. Rumania (Ganador 5)
Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo (Ganador 6)
Final: Ganador 5 vs. Ganador 6 (Clasificado al Mundial)
Llave 4
Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Ganador 7)
Semifinal 8: República Checa vs. República de Irlanda (Ganador 8)
Final: Ganador 7 vs. Ganador 8 (Clasificado al Mundial)