Desde su llegada al banquillo de la selección italiana, a mediados de agosto de 2023, Luciano Spalletti ha estado decidido a revivir la gloria del fútbol italiano no solo en términos de rendimiento en el campo, sino también en cuanto a los valores y la disciplina fuera de él. Con la clasificación asegurada para la Eurocopa 2024 de este verano en Alemania, el técnico ha impuesto un cambio de mentalidad radical entre sus jugadores, alejándolos de las distracciones modernas, como la PlayStation, y acercándolos a una ética de trabajo y compromiso inquebrantables.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el ex DT de Napoli destacó la necesidad de un retorno a los valores fundamentales que han caracterizado a los equipos italianos exitosos en el pasado. “Trabajo, valores, orgullo y responsabilidad”, enfatizó Spalletti, subrayando que estas no son simplemente palabras vacías, sino los pilares sobre los que debe construirse la identidad de la selección nacional italiana.

Con un tono que refleja su firmeza y convicción, el DT criticó abiertamente la cultura contemporánea que privilegia la superficialidad sobre el compromiso. “Los niños de hoy prefieren subir una foto a Instagram con el pelo peinado que agachar la cabeza y pedalear”, lamentó el italiano, destacando la necesidad de un cambio de mentalidad urgente entre sus jugadores.

Una de las medidas más destacadas de Spalletti para restaurar la disciplina entre sus filas ha sido la prohibición del uso de teléfonos móviles y videojuegos durante los tratamientos médicos y sesiones de recuperación. Con esta decisión, el seleccionador italiano desea fomentar un ambiente de concentración y compromiso total, liberado de las distracciones modernas que pueden afectar el rendimiento deportivo.

Al poner énfasis en la importancia de la camaradería y el espíritu de equipo, Spalletti ha dejado claro que la modernización no debe confundirse con la indulgencia. Su asociación con Gianluigi Buffon sugiere un regreso a los valores más tradicionales del fútbol, donde el respeto por el juego y el sacrificio personal son prioritarios sobre las comodidades efímeras de la era digital.

“Llegas a la selección con ojos risueños y el corazón palpitante y eres como una manada de lobos que van en fila india para empujar a tu compañero al frente y no dejar a nadie atrás. Los italianos piden una selección competente y responsable, sólida y audaz. Vienes a la selección nacional para ganar la Eurocopa, no para ganar Call of Duty”, dijo.





¿Cuál es el grupo de Italia en la Eurocopa 2024?





Con la Eurocopa en el horizonte, Italia bajo el liderazgo de Luciano Spalletti no solo buscará la gloria en el campo, sino que también encarnará una nueva era de disciplina, compromiso y orgullo nacional en el mundo del fútbol.

En esa línea, cabe recordar que Italia compone el Grupo B de la Eurocopa 2024. El debut de la ‘Azzurra’ será el 15 de junio ante Albania. El 20 del mismo mes chocará ante España y cerrará la serie el 24 ante la siempre difícil Croacia de Luka Modric. Duro grupo para una selección que no ha asistido a los dos últimos Mundiales.





