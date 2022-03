A través de Star Plus y Star+ podrás seguir el Sorteo Mundial de Qatar 2022 (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) desde Doha, Qatar, la ceremonia en la que se conocerán los grupos de la Copa del Mundo y los posibles cruces y enfrentamientos que tendrán en las siguientes instancias. Todo se conocerá este viernes 1 de abril desde las 11:00 a.m. (hora peruana) por la señal de Latina para el Perú y DirecTV en toda la región. Mira las principales incidencias por el minuto a minuto de Depor.com.

Con 29 selecciones ya clasificadas al Mundial de Qatar y solo pendientes conocer los resultados de los repechajes, todos ellos en junio, se desarrollará el sorteo que determinará la suerte de las selecciones en la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 21 de noviembre.

La organizadora selección de Qatar estará en el Grupo A y jugará el encuentro inaugural, previsto para ese día en el estadio Al Bayt.

¿Cómo y dónde ver el sorteo del Mundial de Qatar?

El ceremonia se realizará en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha y será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Latina TV (2 y 702), Star Plus y DirecTV Sports. Mientras que todas las reacciones de los jugadres y técnicos lo encontrarás en la web de Depor.com.

Sorteo Mundial Qatar 2022: horarios en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Chile: 1:00 p.m.

México: 10:00 a.m.

Bolivia: 12:00 a.m.

Venezuela: 12:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

España: 5:00 pm.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 12:00 p.m.

Los bombos del sorteo

España, Argentina y Brasil ya saben que esquivarán en la primera fase a la actual campeona, la Francia de Mbappe; a la Portugal de Cristiano Ronaldo; a Bélgica; y a Inglaterra, semifinalista en Rusia 2018, subcampeona de Europa en 2021 y de nuevo reintegrada entre las mejores y las candidatas al título, aparte de la débil Qatar.

La complicación procede del segundo bombo. Ahí figura Alemania, aunque esté en un proceso de transición; Dinamarca, impactante en la última Eurocopa; Países Bajos, que regresa al Mundial tras su ausencia en 2018; Croacia, con Luka Modric y como subcampeona del último torneo intercontinental en Rusia, además de Suiza, como representantes europeos.

También está Uruguay, una de las únicas ocho campeonas del mundo (siete estarán en Qatar 2022, porque Italia está eliminada por segundo Mundial seguido). En su caso, no puede cruzarse en la primera fase ni con Brasil ni con Argentina. Sí con el resto, incluida España.

Bombo 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, EE UU, Uruguay, Suiza y Croacia.

Bombo 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4: Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí, Ghana, ganador de la repesca entre Perú y Australia o Emiratos Árabes, ganador de la repesca entre Nueva Zelanda y Costa Rica, y ganador de la repesca entre Gales y Ucrania o Escocia.

Mundial de Qatar 2022: formato y calendario del torneo

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre





