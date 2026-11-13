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Transmite Teleamazonas EN VIVO, Ecuador vs. Costa Rica vía TC Televisión
¿Dónde ver Ecuador vs. Costa Rica EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA a jugarse en el Estadio Olímpico de Atahualpa? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 13 de noviembre del 2026: Teleamazonas, TC Televisión y Repretel. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:00 p.m. (horario ecuatoriano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay).
Ecuador vs. Costa Rica. (Video: FEF) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.