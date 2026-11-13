¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA a jugarse en el ? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 13 de noviembre del 2026: Teleamazonas, TC Televisión y Repretel. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:00 p.m. (horario ecuatoriano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay).

Ecuador vs. Costa Rica. (Video: FEF)
Ecuador vs. Costa Rica. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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