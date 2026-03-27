Por un amistoso internacional FIFA, se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ECDF (El Canal del Fútbol) y su versión de streaming vía ECDF Web Latinoamérica. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este encuentro está programado para las 3:15 p.m. del viernes 27 de marzo (horarios en Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España).

Ecuador enfrentará a Marruecos este viernes. (Video: FEF)
Ecuador enfrentará a Marruecos este viernes. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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