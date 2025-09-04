Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Telefe EN VIVO GRATIS - dónde ver Argentina vs. Venezuela en TV Abierta y Online por Eliminatorias 2026
El encuentro entre Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Mas Monumental, desde las 20:30 (hora argentina) y 19:30 (hora venezolana), con arbitraje del chileno Piero Maza. Será una noche especial para Lionel Messi, ya que podría tratarse de su último partido oficial de Eliminatorias en suelo argentino, lo que le da un condimento histórico al duelo. Los fanáticos podrán seguir la transmisión a través de Telefe EN VIVO GRATIS en TV Abierta, además de opciones para verlo Online en diferentes plataformas. Con la Albiceleste ya clasificada y líder del torneo con 35 puntos, y la Vinotinto luchando por asegurar su lugar en el repechaje, el partido promete ser uno de los más vibrantes de la jornada.
Telefe transmite el partido Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias 2026. (Video: Telefe) SOBRE EL AUTOR
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.