El partido Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias será transmitido por Televen EN VIVO GRATIS desde el Mas Monumental. (Fotos: AFP / Composición Depor)
Este jueves 4 de septiembre, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, se enfrentan Argentina vs. Venezuela en un duelo que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino rumbo al Mundial 2026. El encuentro se jugará desde las 20:30 (hora de Argentina) y las 19:30 (hora de Venezuela) en el Estadio Mas Monumental y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza. En territorio venezolano, los fanáticos podrán seguir el partido a través de Televen EN VIVO GRATIS. Con la Albiceleste ya clasificada y líder con 35 puntos, y la Vinotinto luchando por el repechaje, el choque promete ser uno de los más emocionantes de la jornada, y miles de aficionados buscarán cómo ver el partido por TV y Online. Sigue aquí el minuto a minuto y todos los detalles del partidazo.

Televen EN VIVO - Venezuela vs. Argentina por Eliminatorias 2026
Televen EN VIVO - Venezuela vs. Argentina por Eliminatorias Sudamericanas 2026. (Video: Televen)
