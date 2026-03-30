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Televen EN VIVO, Venezuela vs. Uzbekistán en directo: mira gratis por Venevisión y Simple TV
¿Dónde ver Venezuela vs. Uzbekistán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por amistoso internacional? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el lunes 30 de marzo del 2026: Televen, Venevisión y Simple TV. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 9:00 a.m., según el horario en Perú.
Venezuela vs Uzbekistán en amistoso internacional. (Video: Selevinotinto) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.