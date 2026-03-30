¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el lunes 30 de marzo del 2026: Televen, Venevisión y Simple TV. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 9:00 a.m., según el horario en Perú.

Venezuela vs Uzbekistán en amistoso internacional. (Video: Selevinotinto)
Venezuela vs Uzbekistán en amistoso internacional. (Video: Selevinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS