vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo correspondiente a la fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Televen y Venevisión tienen los derechos de transmisión, además de Simple TV como alternativa por señal de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este lunes 30 de marzo desde las 9:00 a.m. (hora en Perú). El duelo se llevará a cabo en el Estadio Milliy Stadioni, ubicado Uzbekistán.

Venezuela ante Uzbekistán el lunes 30 a las 9:00 a.m. (Video: FVF)
Venezuela ante Uzbekistán el lunes 30 a las 9:00 a.m. (Video: FVF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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