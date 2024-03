En el Estadio Shell Energy, Venezuela vs. Guatemala chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada FIFA, este domingo 24 de marzo. El compromiso, que será trascendental para ambas escuadras, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora venezolana). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Televen y DSports (DIRECTV) para América Latina, mientras que Tigo Sports será la señal encargada pasar el duelo en territorio guatemalteco. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Después de sufrir una derrota por 2-1 frente a Italia en el Chase Stadium de Miami, Venezuela se presenta en este partido. A pesar de que en algunas fases del encuentro el cuadro venezolano intentó tomar el control del juego, los dos goles de Mateo Retegui (a los 40′ y 80′) fueron determinantes para que el conjunto de Luciano Spalletti se llevara la victoria. Antes, Darwin Machís había marcado el gol del empate parcial a los 43 minutos.

Por su parte, Guatemala llega a este encuentro tras sufrir una derrota por 2-0 frente a Ecuador, en un partido de preparación celebrado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. A pesar del esfuerzo de los guatemaltecos por igualar el ritmo del juego con una táctica física, los sudamericanos lograron imponerse con los goles de John Yeboah (a los 8′) y Gonzalo Plata (a los 86′).

A pesar del resultado adverso, Luis Fernando Tena, el director técnico de la selección de Guatemala, destacó el esfuerzo y la actitud combativa de sus jugadores: “En general hicimos un buen partido, puede parecer incongruente porque perdimos 2-0, pero hay que reconocer que el rival tiene muy buenos jugadores y es un buen equipo. A pesar de eso nuestro equipo plantó y jugó con personalidad”.

En ese sentido, el entrenador mexicano señaló que lograron plantear dificultades a un equipo como Ecuador, que posee una mayor cantidad de recursos futbolísticos para competir a un nivel elevado. Además, Tena apuntó que el equipo viene mejorando para el reinicio de las Eliminatorias 2026 de la Concacaf, donde enfrentará a Dominica y República Dominicana en junio.

¿A qué hora juegan Guatemala vs. Venezuela?

El partido entre Guatemala y Venezuela está pactado para llevarse a cabo este domingo 24 de marzo a partir de las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m., en México a las 4:00 p.m., mientras que en España a la 11:00 p.m.

¿En qué canal ver Guatemala vs. Venezuela?

El encuentro Guatemala vs. Venezuela tendrá lugar en el Shell Energy Stadium y se emitirá a través de DSports (DIRECTV), Tigo Sports, Fanatiz y Televen. Si no dispones de estos servicios o no sabes dónde ver el juego, recuerda que uedes seguir el desarrollo del partido y todos los eventos importantes en tiempo real en el sitio web de Depor.





