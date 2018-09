El croata Luka Modric puso fin a una década de dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los premios individuales al ser elegido este lunes el mejor jugador de 2018, en la gala del The Best la FIFA celebrada en Londres.



El centrocampista del Real Madrid, con el que conquistó una nueva Champions League, y de la selección croata, a la que lideró a una histórica final mundialista en Rusia-2018, se impuso en las votaciones a Cristiano Ronaldo y al egipcio del Liverpool Mohamed Salah.



¿Y qué puesto ocupó el ' CR7', o el propio Lionel Messi? Recordemos que ambos jugadores decidieron no asistir a la ceremonia que se desarrolló en Londres.



A continuación revisa en la fotogalería cómo quedó el 'Top Ten' del The Best 2018.