Por primera vez luego de 12 años Lionel Messi no aparecerá en el podio del premio FIFA a mejor jugador de una temporada, y todo hace indicar que Cristiano Ronaldo esta vez no se llevará el premio, por lo que luego de 10 largos años habría un nuevo ganador de este galardón distinto al argentino y al luso. Luka Modric es el gran favorito.

De hecho, ni Cristiano ni Messi estarán en la gala del 'The Best' que se desarrollará esta tarde en el Royal Festival Hall, de Londres, y que podrás seguir en Depor.com.



La velada tendría un nuevo ganador de este galardón dominado desde el 2008 por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El último que se llevó el premio antes de la era de 'CR7' y la 'Pulga' fue el brasileño Kaká.



Y a propósito de una nueva gala del premio FIFA, te contamos qué cracks se hubiesen coronado en los últimos 10 años, si es que Cristiano y Messi no lo hubiesen ganado.