Thibaut Courtois está de vuelta tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda a finales de 2023. El portero del Real Madrid, desafiando todas las indicaciones médicas que preveían su recuperación hasta junio o julio debido a su rotura de ligamentos, volvió a ponerse los guantes y regresó al césped de Valdebebas. Asimismo, ‘Tibu’ concedió una entrevista en el canal VRT1 de Bélgica, en la que habló sobre su renuncia a la Eurocopa y los problemas en el vestuario de la selección, asegurando que pronto compartirá todos los detalles.

La lesión de Courtois generó tristeza tanto en el equipo como en los seguidores del Madrid. Sin embargo, para reforzar la portería, Florentino anunció la contratación del arquero español Kepa Arrizabalaga, quien comparte la titularidad con Andriy Lunin. Después de cinco meses de sufrimiento y dedicación, se observan avances prometedores que indican una posible vuelta de la ‘Jirafa’ antes de que termine la temporada.





Aunque su regreso fue motivo de alegría para los aficionados del Madrid, también trajo consigo críticas por parte del portero hacia su selección, revelando así la razón detrás de su renuncia a participar en la Eurocopa. En una entrevista con VRT1, Thibaut, aún en proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, dejó claro que su renuncia a la Eurocopa no fue una decisión tomada por él.

“Todo el mundo tiene una opinión sobre este tema y eso es normal. Pero creo que mucha gente no entendió mi punto de vista. No se trataba tanto de la capitanía.Durante este tiempo hubo poca o ninguna discusión conmigo. Sentí que no contaban conmigo. Pronto hablaré. Quizás tomé una decisión demasiado rápido, pero soy un ser humano con sentimientos, no soy un robot”, aseguró.

Courtois tiene la certeza de que su retorno a las canchas para la última parte del torneo es posible; sin embargo, señaló que esto no implicaría estar disponible para defender los colores de su selección en la cita europea. “Incluso si jugara un partido más con el Real Madrid al final de la temporada, eso no significaría que estaría 100% preparado para la Eurocopa”.

Finalmente, Courtois ofreció una perspectiva alentadora a sus compatriotas al indicar que no descarta la posibilidad de regresar en el futuro para representar a su país. A pesar de haber renunciado al torneo internacional, el jugador del Madrid manifestó su respaldo y apoyo a la selección durante la competición. “Veré los partidos de la selección, como lo he hecho hasta ahora. Espero que lleguen lo más lejos posible. 2018 fue nuestra mayor oportunidad de ganar un título hasta ahora, ¿quizás esta vez nos acerquemos aún más?”, dijo.

El guardameta madrileño se encuentra en la fase final de su proceso de recuperación. Su papel crucial en la portería es fundamental para el once dirigido por Carlo Ancelotti. Después de llevar a cabo sus primeros ejercicios con el equipo, el portero belga compartió en sus redes sociales una publicación mostrando su sesión de entrenamiento en las canchas de Valdebebas. “¡La energía que surge al calzarte las botas y pisar el césped no se puede describir!”, publicó Thibaut en su Instagram.

Thibaut Courtois vuelve a entrenar con el Real Madrid. (Vídeo: @thibautcourtois).





¿Qué lesión tuvo Courtois y qué dijeron los médicos?

Courtois fue sometido a los exámenes médicos correspondientes y le diagnosticaron la grave lesión que lo llevará a operarse. “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, publicó el Real Madrid en un escueto comunicado.

El futbolista belga estuvo inactivo durante varios meses a partir de octubre debido a una lesión. Los expertos médicos indicaron que el tiempo típico de recuperación para este tipo de lesión suele oscilar entre 7 y 9 meses, con un período óptimo de 6 meses. A pesar de estas estimaciones, el portero logró superar su problema lo más rápidamente posible, gracias a la terapia a la que fue sometido.





