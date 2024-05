Tiago Nunes, quien fuera entrenador de Sporting Cristal durante la temporada 2023 en la Liga 1, actualmente al mando de la Universidad Católica en la primera división de Chile. A pesar de su cambio de escenario, el DT ha ofrecido varias entrevistas refiriéndose frecuentemente a su experiencia en Perú. En su última intervención, el técnico comparó las dificultades de trabajar en Sudamérica frente a Europa. Durante este contraste que realizó, el brasileño desafió a Josep Guardiola a asumir el reto de dirigir en plazas desafiantes de la región, mencionando a Juliaca.

En diálogo con ESPN F90 Chile, el timonel expresó su preferencia por el fútbol de clubes de la CONMEBOL, describiéndolo como un balompié auténtico. Contrastó esto con el del ‘Viejo Continente’, al que relacionó cómo algo más fantasioso, sugiriendo que su éxito se debe en parte a la participación de jugadores no locales.

“Me gusta ver el fútbol de verdad, el sudamericano. No es que el europeo sea de mentira, pero es un mundo de cuento de hadas, todo funciona, todo es lindo. Tú ves la Premier y no hay ingleses jugando en el fútbol inglés, hay solo extranjeros y, a partir de ahí, ver jugar a la selección de Inglaterra y es terrible”, comenzó diciendo Nunes.

Posteriormente, añadió que le sería interesante ver a Guardiola, actual entrenador del City, enfrentarse a desafíos en áreas complicadas del continente, especialmente en lugares de gran altitud o en escenarios deportivos donde la presencia de la afición anfitriona es muy fuerte.

“Me encantaría ver a Guardiola dirigiendo en una Copa Libertadores contra Bolívar en La Paz o jugando con Binacional de Perú, en Juliaca, a 4 mil metros de altura. (...) O contra Rosario Central o Boca en La Bombonera”, señaló.

Finalmente, concluyó que en Sudamérica se presenta obstáculos únicos: “Para mí sería increíble, pero serían otras sensaciones, yo veo a los tipos muy cautos, muy tranquilos, todo funciona, pero acá hay otras cosas, otros ingredientes de este fútbol que uno no controla”.





Tiago Nunes y su presente en U. Católica

Tras su paso por el conjunto rímense, Tiago Nunes se unió al Botafogo. Sin embargo, su paso no fue destacado y fue destituido a finales de febrero. Un mes más tarde, asumió como el nuevo director técnico de la Universidad Católica de Chile, equipo que busca ascender al primer lugar de la tabla en el torneo local, ocupando actualmente el cuarto puesto con 24 puntos, cuatro menos que el líder Universidad de Chile.

¿Cuáles fueron los números de Tiago Nunes en Sporting Cristal?

Desde que llegó a Cristal a comienzos de diciembre del 2022, Nunes buscó implantar su idea de juego con intensidad, presión y dominio en campo contrario. Sin embargo, su equipo pasó por muchos altibajos a pesar de haber respondido con creces en la Copa Libertadores, cumpliendo un gran papel en la fase de grupos en una serie con rivales duros como River Plate, Fluminense y The Strongest.

Los excesivos empates, el descontento de la hinchada y un breve cortocircuito con los referentes del plantel, llevaron al técnico a brasileño a pasar por una pequeña crisis que a la larga terminó influyendo en el desenlace del campeonato, por los puntos dejados en el camino durante el primer semestre del curso. Así, el nacido en Santa María (Brasil) acumuló un total 47 partidos dirigidos –entre Liga 1 Betsson, Copa Libertadores y Copa Sudamericana–, de los cuales ganó 22, empató 18 y perdió 7.

Tiago Nunes es el actual entrenador de la U Católica de Chile. (Foto: Getty Images)





