Tigres vs. Houston Dynamo: fecha, hora y canal por Concachampions 2019 | cuartos de final

Tigres vs. Houston Dynamo juegan EN VIVO vía Fox Sports 2 este martes 5 de marzo desde las las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local) EN DIRECTO por los cuartos de final de la Concachampions 2019 , partido de ida. Sigue la transmisión y narración desde el BBVA Compass Stadium en Texas (Estados Unidos) a través del MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Tigres UANL, líderes del torneo Clausura 2019 de la Liga MX, enfrentan al Dynamo estadounidense confiados en lograr un buen resultado en la Liga de Campeones de la Concacaf, a pesar de no contar con el goleador francés André Pierre Gignac, que está en recuperación de una lesión de rodilla.



Tampoco viajaron por lesión los mexicanos Javier Aquino y Jurgem Damm, piezas importantes del ataque, pero Ferretti tiene figuras para sustituirlos y sus ausencias no serán problema.



Tigres vs. Houston Dynamo: horarios en el mundo:

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

España - 4:00 a.m. (miércoles 6 de marzo)

El equipo asume el compromiso con el Dynamo en un buen momento anímico luego de sumar seis triunfos seguidos en la liga, el último el pasado sábado por 3-0 sobre el Pachuca, con el que se consolidó en el primer lugar.



En el torneo de la Concacaf, Tigres goleó por 5-1 al Saprissa costarricense el pasado martes en el duelo de vuelta de los octavos de final y ganó la serie por 5-2, con lo cual entró a la fase de los ocho mejores.



Este martes, Ferretti buscará por lo menos el empate para llegar en condiciones ventajosas a su estadio en Monterrey, y tratar de decidir la serie a su favor en condición de local.

Este duelo es uno de los tres entre rivales mexicanos contra estadounidenses en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los otros son Santos Laguna-New York Red Bulls y Monterrey-Atlanta United.



El encuentro restante de la fase de los ocho mejores lo jugarán el Club Atlético Independiente panameño y el Sporting Kansas City estadounidense. EFE

