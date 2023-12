Desde el estadio Tierra de Campeones, Colo Colo vs. Magallanes (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 13 de diciembre en la final de la Copa Chile. El partido está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana, 7:00 p.m. en Chile) y tendrá su transmisión oficial a través de las señales de señales de TNT Sports y Estadio TNT. Es el último cotejo que jugarán ambas escuadras para cerrar el año 2023. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Los de Gustavo Quintero se recuperaron de aquella derrota en casa ante Unión Española (0-2) que los dejó afuera de la pelea por el título nacional. Así el Albo viene de vencer a domicilio a Curicó Unido (0-1) gracias al gol de Wiemberg.

El resultado le permitió al Cacique finalizar en el tercer lugar, zona de repechaje en Copa Libertadores, pero aquí buscará tomarse la revancha de lo sucedido en la definición de la Super Copa de Chile a comienzos de años, cuando perdió por penaltis ante el Carabelero (1-1).

Los de Mario Salas vienen de cerrar el Campeonato Nacional con una derrota en casa ante Coquimbo Unido (2-3), un resultado que llevó a regresar de manera rápida a la Primera B. La caída ante el Pirata también llevó al Carabelero romper una seguidilla de dos victorias consecutivas, pero a mitad de semana busca darle una alegría a su afición, proclamándose bicampeón de la Copa Chile.

Recordemos que La Academia en la edición pasada venció por penaltis a Unión Española (2-2). En la actual edición viene de eliminar a equipos de la talla de Unión Española, O’Higgins, Universidad de Concepción, y ahora apunta a hacer lo propio con Colo Colo a quien venció a comienzos de año por la vía de penaltis, en la definición de la Super Copa.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Magallanes?

El partido por la final de la Copa Chile, está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile iniciará desde las 7:00 de la tarde. Mientras que en España comenzará a la 1:00 de la mañana, del día siguiente.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Magallanes?

El Colo Colo vs. Magallanes se podrá ver a través de las señales de TNT Sports y Estadio TNT en el país chileno y toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

Colo Colo vs. Magallanes: posibles alineaciones

Colo Colo : Brayan Cortés; Óscar Opazo, Ramiro González, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Esteban Pávez, Leonardo Gil y Vicente Pizarro; Paolo Parra, Damián Pizarro y Carlos Palacios.

: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Ramiro González, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Esteban Pávez, Leonardo Gil y Vicente Pizarro; Paolo Parra, Damián Pizarro y Carlos Palacios. Magallanes: Gastón Rodríguez; Matías Pablote, Fernando Piñero, Nicolás Berardo y Felipe Espinoza; Iván Vázquez, Cristóbal Jorquera y Alfred Canales; Joaquín Larrivey, Simón Contreras y Yorman Zapata.

Colo Colo vs. Magallanes: ¿dónde juegan?

