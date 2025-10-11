Desde Estados Unidos, vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, pactado en el de Arlington, Texas. ¿A qué hora comienza este encuentro? El partido comenzará a las 7:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Colombia, Perú y Ecuador) del viernes 11 de octubre del 2025. ¿Qué canales tienen los derechos para transmitir el compromiso en México? Conéctate a TUDN EN VIVO, TV Azteca, Azteca 7 y Canal 5. ¿Cómo podré verlo si estoy en Colombia? Si estás en dicho país, míralo a través de GOL Caracol TV y Canal RCN. ¡Video y transmisión en directo!

TUDN EN VIVO, para ver México vs. Colombia. (Video: Caracol TV)
TUDN EN VIVO, para ver México vs. Colombia. (Video: Caracol TV)

TAGS RELACIONADOS