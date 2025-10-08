México vs. Colombia se enfrentarán este sábado 11 de octubre, en el partido correspondiente a los amistosos Internacionales de la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el AT&T Stadium (Arlington, Estados Unidos), donde los dirigidos por Javier Aguirre medirán fuerzas con los pupilos de Néstor Lorenzo, a modo de preparación para el próximo Mundial 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Para México, este encuentro ante Colombia representa una prueba de fuego frente a un rival sudamericano de jerarquía. Javier ‘Vasco’ Aguirre ha conformado una nómina con cierto equilibrio entre juventud y experiencia, aunque con bajas sensibles. El reto será duro, pero es lo que la hinchada mexicana esperaba pensando en la justa mundialista donde serán anfitriones.

Una de las ausencias más destacadas es la de Raúl Jiménez, quien no fue convocado debido a problemas físicos. Otro jugador que tampoco estará es Edson Álvarez, lo cual obliga al técnico mexicano a reconfigurar el mediocampo y rearmar la alineación que parará este viernes en Arlington.

Sin embargo, hay novedades llamativas también: el regreso de Julián Quiñones al ataque aporta oxígeno ofensivo al Tri, y la convocatoria incluye jugadores destacados de la Liga MX como Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez, Israel Reyes y Jorge Sánchez. Claramente es una mixtura de elementos que esperan sumar puntos para ganarse su presencia en el Mundial.

Colombia, por su parte, llega al partido con su propia hoja de ruta hacia el Mundial 2026. Ya clasificados tras las Eliminatorias de CONMEBOL, los dirigidos por Néstor Lorenzo utilizarán estos amistosos de la fecha FIFA de octubre para hacer pruebas, dar minutos a nuevos talentos y consolidar un once base.

En su primera práctica en Estados Unidos, figuras como James Rodríguez y Luis Díaz lideraron las acciones, mientras el equipo trabajó temas tácticos. La convocatoria colombiana también tiene sorpresas. Por ejemplo, aparece por primera vez Kevin Serna, extremo de 27 años, quien viene destacando en Fluminense tras su paso por Alianza Lima.

Entre las ausencias más comentadas en Colombia, Lorenzo defendió públicamente sus decisiones: hay jugadores que no fueron llamados por cambio de club, falta de consolidación o para dar oportunidad a quienes vienen en un buen momento. Veremos si esto se mantiene en noviembre o el argentino empieza a consolidar su plantel para la Copa del Mundo sin tantas variaciones.

¿A qué hora juegan México vs. Colombia?

El encuentro entre México vs. Colombia está programado para este sábado 11 de octubre desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 3:30 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver México vs. Colombia?

El partido entre México vs. Colombia se disputará en el AT&T Stadium (Arlington, Estados Unidos), con la transmisión de TV Azteca, TUDN y Canal 5 para el territorio mexicano, mientras que en suelo colombiano se verá por Caracol TV y Canal RCN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

