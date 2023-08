No cabe duda que la relación de Lionel Messi y los hinchas del PSG no terminó de la mejor manera. Y es que en la última parte de su estadía en Francia, gran parte de la afición parisina no se encontraba a gusto con el astro rosarino, evidenciándolo con silbidos y cánticos en contra del atacante cuando le tocaba jugar en el Parque de los Príncipes. No obstante, a pesar de que la ‘Pulga’ se encuentra en otra parte del mundo, vistiendo los colores del Inter Miami, los ultras la escuadra francesa no olvidan y han dejado un temerario mensaje al campeón del Mundo en el recinto de las ‘Garzas’.

Según informaron medios estadounidense, tres individuos se acercaron a las inmediaciones del DRV PNK Stadium y desplegaron una gigante pancarta con un mensaje contra el flamante ‘10′ argentino. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse y seguidores del ariete sudamericano se han mostrado preocupados ante este hecho.

“Messi: nos deshicimos de los groseros”, se lee en la bandera que colgaron los hinchas del PSG, quienes además posaron para una fotografía que fue colgada en cuentas de varios fanáticos del conjunto de Luis Enrique.

Es importante mencionar que en la previa de la final de la Leagues Cup 2023, Lionel Messi se refirió a lo que su paso por el PSG. “La verdad es que estoy feliz”, mencionó la ‘Pulga’, tras mudarse a Miami para vestir los colores del equipo que construyó David Beckham.

“Venía en la búsqueda de esto cuando tomamos la decisión con mi familia, de poder disfrutar como lo había hecho toda mi carrera, después de haber tenido dos años complicados. La pasamos mal”, añadió sobre su experiencia en la capital de Francia.





¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi?

Luego de enfrentarse a New York Red Bulls, Inter Miami deberá enfocarse en su próximo encuentro. Su rival será Nashville, equipo con el que se medirá por la fecha 29 de la Major League Soccer. Este cotejo se llevará a cabo el miércoles 30 de agosto, desde las 6:30 p.m. (hora peruana), en el DRV PNK Stadium.





