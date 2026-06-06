Unitel transmitió el amistoso internacional entre Bolivia vs. Escocia a disputarse este sábado 6 de junio en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Estados Unidos. ¿Qué otros canales transmitirán este compromiso de la ‘Verde’? Toma en cuenta que también se podrá ver por las señales de BTV y Entel TV. El horario de inicio del partido será a las 3:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia.

No te pierdas el amistoso entre Bolivia vs. Escocia que será transmitido por Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. (Video: FBF)

¿Cómo se vio Unitel para seguir Bolivia vs. Escocia desde Bolivia?

En Bolivia, los aficionados podrán seguir el amistoso entre Bolivia vs, Escocia a través de la señal abierta de Unitel, uno de los canales de televisión con mayor cobertura a nivel nacional. Además de la transmisión por televisión tradicional, la cadena suele ofrecer acceso a su programación mediante sus plataformas digitales, permitiendo que los hinchas de la Verde sigan las incidencias del encuentro desde distintos dispositivos conectados a internet.

¿Cómo se vio Unitel para seguir Bolivia vs. Escocia desde Perú?

En Perú, la señal de Unitel no forma parte habitualmente de la programación de los operadores de televisión por cable. Sin embargo, los aficionados interesados en el partido entre Bolivia y Escocia podrán acceder a la cobertura a través de las plataformas digitales oficiales del canal y de servicios de streaming que retransmitan la señal boliviana en determinados territorios.

¿Cómo se vio Unitel para seguir Bolivia vs. Escocia desde España?

Los seguidores del fútbol sudamericano que residen en España pueden encontrar la cobertura de Unitel mediante plataformas digitales y servicios de televisión internacional. Debido a las restricciones de derechos audiovisuales, la disponibilidad de la señal puede variar según la región y el proveedor, por lo que se recomienda verificar previamente las opciones habilitadas para seguir el amistoso entre Bolivia y Escocia.

¿Cómo se vio Unitel para seguir Bolivia vs. Escocia desde Uruguay?

En Uruguay, los aficionados podrán seguir las novedades del encuentro a través de las plataformas digitales de Unitel y otros servicios que distribuyen señales internacionales de televisión. El duelo entre Bolivia y Escocia ha despertado interés entre los seguidores del fútbol sudamericano, especialmente por tratarse de una nueva prueba para la selección altiplánica en la fecha FIFA.

¿Cómo se vio Unitel para seguir Bolivia vs. Escocia desde Colombia?

En Colombia, el acceso a Unitel suele realizarse principalmente mediante internet y plataformas digitales. Los aficionados que deseen seguir el amistoso entre Bolivia y Escocia podrán recurrir a las alternativas online que ofrece el canal boliviano para mantenerse al tanto de la transmisión, la previa, las alineaciones y todas las incidencias del compromiso internacional.