Desde el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera (Santa Cruz, Bolivia), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un nuevo . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio boliviano, este duelo será televisado únicamente por Unitel, mientras que FBF Play lo pasará de manera digital con su alternativa de paga. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 15 de marzo desde las 4:00 p.m. (horario en Bolivia; una hora menos en Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

Unitel transmite el partido entre Bolivia vs. Trinidad y Tobago. (Video: FBF)
Unitel transmite el partido entre Bolivia vs. Trinidad y Tobago. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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