De rebote para el 1-0: así llegó el gol de Uruguay vs. Brasil por Sudamericano Sub 20 [VIDEO]

Un partidazo. Eso fue lo que jugaron este lunes Uruguay vs. Brasil por la tercera jornada del Sudamericano Sub 20 2019 en Chile. En el primer tiempo no hubo goles entre ambos bandos, pero en la segunda mitad sacaron lo mejor de su arsenal para deleite de los asistentes al Estadio El Teniente en Rancagua.

A los 59', Emiliano Gómez fue el encargado de anotar el primer gol de la Selección de Uruguay frente a su similar de Brasil. El tanto llegó tras un rebote de un tiro libre que había desviado el portero brasilero.

Es así que Gómez quedó solo ante la portería brasilera sin el arquero y no tuvo problemas para anotar el primer tanto de Uruguay. Lo mejor llegaría para los charrúas en los minutos siguientes.

En el 66', a través de un tiro de penal, Nicolás Schiappacase pondría el transitorio 2-0 para el conjunto oriental. Lincol sería quien pondría el descuento para el 'Scratch'.

Como se recuerda, los cuatro primeros puestos del hexagonal final clasificarán el Mundial que se jugará en mayo en Polonia. Será desde el 25 de mayo hasta el 16 de junio.