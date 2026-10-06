vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de DIRECTV, mientras que AUF TV será otra de las alternativas para seguir el encuentro. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 9:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil, una hora menos en México y diez horas y media más en India. El partido se disputará este martes 6 de octubre en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium.

Uruguay vs. India se ven las caras en amistoso internacional. (Video: AUF)
Uruguay vs. India se ven las caras en amistoso internacional. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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