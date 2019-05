Uruguay vs Nueva Zelanda EN VIVO: GUÍA TV fecha, horarios y canales fecha 3 grupo C Mundial Sub 20

Uruguay vs. Nueva Zelanda (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) sigue AQUÍ duelo por tercera fecha Grupo C Mundial Sub 20. Este jueves 30 de mayo, desde las 11:00 a.m. (hora peruana) vía DirecTV Sports para toda América Latina. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue minuto a minuto e incidencias en Depor.com

Ambas selecciones, ya clasificadas a los octavos de final del certamen, definen el liderato de la serie que los enfrenta.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Uruguay vs. Nueva Zelanda

Uruguay vs. Nueva Zelanda | Horarios del partido:

11:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Igualadas ambas con seis unidades, se repartirán el primer y el segundo puesto de la llave. En caso de que empaten y finalicen las dos con siete puntos, serán los 'Kiwis' los que accedan a octavos como primeros merced a sus +7 goles (victorias 5-0 a Honduras y 2-0 a Noruega), por los +4 de Uruguay (3-1 a Noruega y 2-0 a Honduras).



El partido ante el campeón de Oceanía no será fácil para los 'charrúas'. Los 'Kiwis' se están mostrando como una de las revelaciones del torneo, aunque su presencia en octavos no es una sorpresa ya que Nueva Zelanda alcanzó las rondas eliminatorias en los dos precedentes Mundiales Sub-20.



Preguntado sobre cuál es el techo de Nueva Zelanda, su director técnico, Des Buckingham, afirmó: "El tiempo lo dirá, es importante no haber caído eliminados, dos victorias, dos veces sin recibir goles nos llevaron a octavos, ahora tenemos un partido más que jugar en la llave así que tenemos que centrarnos en Uruguay".



La diferencia entre ser primero y ser segundo influye en el rival y en la sede de octavos. De esta forma, si el combinado 'charrúa' fuese segundo de la llave se mediría en Lodz, sede del partido ante Nueva Zelanda, con el segundo de la llave A, Colombia, que derrotó este miércoles 6-0 a Tahití.



En caso de finalizar en primer puesto, el equipo de Gustavo Ferreyra disputaría los octavos contra uno de los cuatro mejores terceros en Lublin, sede de su partido previo ante Honduras.

Con información de AFP

