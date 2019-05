¡Gol charrúa! Núñez puso el 1-0 de Uruguay sobre Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 2019 [VIDEO]

Uruguay no la tuvo nada fácil este jueves ante Nueva Zelanda por la fecha 3 del Grupo C del Mundial Sub 20 2019. Y es que el elenco de Oceanía, si bien es cierto que le dio la posesión al conjunto sudamericano, se cerró bien en defensa en el Stadion Miejski Widzewa Lodz.

Sin embargo, el cerrojo del rival de turno del cuadro charrúa solo le duró hasta los 40', minuto en el que Darwin Gabriel Núñez marcó la ventaja para los dirigidos por el técnico Gustavo Ferreyra. Todo se dio gracias a una gran jugada colectiva que se generó por el sector derecho.

La Selección de Uruguay empezó a tocar y es así que Emiliano Ancheta mandó un centro a ras de campo, el cual encontró sin marca a Núñez, quien solo tuvo que poner su pie derecha para vencer la valla del portero Cameron Brown.

En la previa de este cotejo, los charrúas derrotaron a su similar de Honduras y Noruega. Ya está más que confirmado su boleto a la ronda de octavos de final en la Copa del Mundo de esta categoría juvenil.

Uruguay vs. Nueva Zelanda: este fue el gol de Núñez para la ventaja charrúa. (DirecTV)

