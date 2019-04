No perdona en el área chica: el gol de Giménez en el Uruguay vs. Paraguay del Sub17 [VIDEO]

La hizo toda él. Arrancó desde la izquierda, llevó rivales, peleó contra el arquero, tuvo su segunda oportunidad y no perdonó para el gol. A los 10 minutos del Uruguay vs. Paraguay , Juan Manuel Gutiérrez marcó el 1-1 en el partido válido por la primera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub17. Un tanto un poco rustico, pero que vale al final y al cabo para ellos.



Uruguay, por mejor diferencia de goles (+3), avanzó como primero. Paraguay fue segundo con +1, los mismos que Argentina, pero con mayor cantidad de goles marcados, 8 contra 7. Brasil se quedó con -1, tras caer goleado 3-0 ante los albicelestes, y no avanzó al hexagonal.



La escuadra charrúa disputó su último partido de fase de grupos ante Paraguay (en la fecha final descansó), cayendo por 3-2, por lo que este nuevo choque tiene sabor a revancha.





