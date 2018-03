Golazo en el Uruguay vs. Repúiblica Checa. Edinson Cavani es uno de los mejores delanteros del planeta. Lo demuestra fecha a fecha con el PSG en la Ligue 1 y en esta ocasión le ha tocado lucirse con su selección en el partido amistoso que paraliza el continente asiático este viernes.



En el marco de la China Cup 2018, partido de semifinales, Cavani marcó el 2-0 tras definir con una espectacular chalaca. Aunque se encontraba en aparente posición adelantada, el 'Matador' ha marcado uno de los mejores goles del año, candidato al premio Puskas de la FIFA.

Cuando corrían los 37' y Uruguay ya ganaba 1-0 con gol de Luis Suárez , el crack del PSG apareció solo para recibir en el área de República Checa. Lejos de buscar su mejor perfil y perder minutos, Cavani no tardó en lucirse con semejante acrobacia.



Como era de esperarse, el gol de Cavani en el República Checa vs. Uruguay no tardó en hacerse viral con el paso de los minutos. Los hinchas del fútbol destacaron la calidad del crack uruguayo, que promete ser una de las mejores atracciones en el Mundial Rusia 2018.