Insiste con tener una oportunidad como futbolista profesional. Usain Bolt no se da por vencido y ahora busca suerte en Noruega, en el Stromsgodset , club con el que viene participando en los entrenamientos y donde pasará su prueba de fuego el próximo martes en un amistoso ante la Selección Sub 19 de Noruega.

Gracias a la marca deportiva que lo auspicia, Bolt ha decidido mantener vivo su sueño de jugar como profesional, y algún día vestir la camiseta del Manchester United , como ya lo ha confesado en reiteradas ocasiones. Mientras, el excampeón olímpico sigue haciendo gira por equipos alrededor del mundo.



Esta no es la primera vez que Bolt entrena con un equipo de fútbol, pues ya probó suerte con el Borussia Dortmund y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica aunque sin obtener los resultados que él hubiese querido.



El jamaicano participó en la primera sesión este miércoles y recibió una camiseta personalizada del club, en la cual luce el dorsal 9,58, el récord mundial de los 100 metros que estableció.



Quiero tratar de mejorar, de trabajar lo más duro como pueda, jugar tanto como pueda. Quizás un club vea algo y decida darme una oportunidad", dijo Bolt.



Por su parte, el presidente del Stromsgodset contó cómo fue el primer día de Usain Bolt en el club noruego.



"Les dijimos que venía un jugador a probar y que era muy rápido, se abrió la puerta y entró Bolt. Fue una sorpresa para ellos, no podían creerlo. Es un buen jugador de fútbol, de lo contrario no habría entrenado con nosotros. Es uno de los mejores atletas de todos los tiempos y, por supuesto, podemos aprender mucho de él. Sin duda, su presencia será una gran inspiración para los jugadores, los entrenadores y todo el club", relató.