Un paso en falso para él. Usain Bolt quiere cumplir con su sueño de ser futbolista profesional. Central Coast Mariners desea que lo haga en su equipo de la liga australiana. Sin embargo, ¿cuál es el problema en la actualidad? Por su supuesto, el económico el que afecta al atleta jamaiquino.



El club australiano pidió "ayuda externa" para contentar los intereses del hombre más rápido del mundo. Y mientras lo consigue decidió excluir de las prácticas al campeón olímpico en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.



"Sin la contribución financiera de una tercera parte externa es poco probable que Usain Bolt y el Central Coast Mariners lleguen a un acuerdo", indicó la entidad en un comunicado subido a su página web. De acuerdo a los medios locales de ese país, el velocista querría cobrar cerca de tres millones de dólares australianos (unos 2 millones de dólares), mientras que la primera oferta de los Mariners habría sido de apenas 125.000 dólares australianos.



La institución, por lo pronto, negó que se manejaran esas cifras. Aseguró que son "valores incorrectos", aunque sí admitió la necesidad de una ayuda externa para alcanzar una oferta que sea aceptada por Ricky Simms, el representante de Bolt en Australia y quien lleva adelante las negociaciones.



"Para asegurarnos de que esto no sea una distracción para el equipo que compite en la A-League y que prepara el partido del fin de semana ante Melbourne City, Usain Bolt no concurrirá a los entrenamientos esta semana, hasta y si el club y Usain Bolt logran un acuerdo y formalizan el contrato", aclararon en el comunicado.



Además, precisaron que no harán "más comentarios sobre este tema hasta que no haya algo nuevo para contar, momento en el que la prensa será alertada". Bolt lleva entrenando varias semanas con el Central Coast Mariners y marcó dos goles en su último amistoso con el Central Coast Mariners, pero el club cree que todavía le falta mucho recorrido para poder jugar partidos oficiales en la máxima categoría del fútbol australiano.



La oferta de los Mariners no es la primera que el jamaiquino rechaza en los últimas semanas. Esta semana se conoció que descartó una propuesta del Valletta FC, de Malta.