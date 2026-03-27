Venezuela vs. Trinidad y Tobago se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Televen y Venevisión tienen los derechos de transmisión, además de Simple TV como alternativa por señal de paga. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 27 de marzo desde las 5:00 a.m. (hora en Perú). El duelo se llevará a cabo en el Estadio Pakhtakor Markaziy, ubicado en Taskent, Uzbekistán.

Venezuela no clasificó a la Copa del Mundo 2026. (Video: Selevinotinto)
Venezuela no clasificó a la Copa del Mundo 2026. (Video: Selevinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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