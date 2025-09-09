Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Venezuela, fuera del Mundial 2026 y Bolivia al repechaje: memes y críticas por derrota ante Colombia
Venezuela, fuera del Mundial 2026 y Bolivia al repechaje: memes y críticas por derrota ante Colombia
La escuadra ‘Vinotinto’ perdió en casa y quedó fuera del repechaje al Mundial 2026, por lo que en redes sociales comenzaron los memes. Por otro lado, Bolivia también desató furor al meterse al repechaje.
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
1 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
2 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
3 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
4 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
5 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
6 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
7 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
8 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
9 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
10 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
11 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
12 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
13 / 13
Venezuela quedó fuera del Mundial 2026 y las redes sociales comenzaron los memes. (Captura: X)
La última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 dejó una sorpresa: Venezuela cayó 6-3 en casa ante Colombia y Bolivia venció 1-0 a Brasil. Este resultado colocó a ‘La Verde’ en la zona de repechaje y dejó fuera a ‘La Vinotinto’ que soñaba con la primera Copa del Mundo de su historia. Como era de esperar, esta noticia generó distintas reacciones en las redes sociales. Venezuela fue el más señalado por su abultada derrota en Maturín, sumado a que partían con ventaja en la tabla de posiciones. En la siguiente nota te mostramos los mejores memes que dejó esta situación.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.