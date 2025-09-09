Después de un largo camino que comenzó en septiembre del 2023, por fin este martes se cerrará el telón en las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 y se completará la nómina de clasificados, a la espera de conocer al representante de la CONMEBOL en el repechaje intercontinental. Así pues, en esta nota conoceremos la ubicación final de las 10 selecciones de este parte del mundo, con la Selección Peruana fuera de toda chance mundialista tras la jornada pasada.

La fecha 18 comenzará en el Estadio Monumental Banco Pichincha, con el enfrentamiento entre Ecuador y Argentina desde las 6:00 p.m. Ambos seleccionados ya clasificaron de manera directa al Mundial del próximo año, por lo que este encuentro solo servirá para completar el calendario. Eso sí, los de Sebastián Beccacece podrían acabar segundos en este proceso clasificatorio si es que ganan y se configuran otros resultados.

Luego, desde las 6:30 p.m. comenzarán los cuatro encuentros siguientes en simultáneo. En el Estadio Municipal de El Alto, Bolivia chocará con Brasil y tentará dar el golpe para meterse en el repechaje. Los de Óscar Villegas no dependen de sí mismos para terminar séptimos en la tabla de posiciones, pero si ganan sus posibilidad aumentarán. La ilusión está a tope en suelo altiplánico.

En simultáneo en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela chocará con Colombia. El combinado llanero tiene la sartén por el mango y depende de sí mismo para tomar el boleto del repechaje intercontinental, un paso más que importante para acercarse al primer Mundial de su historia. Si empatan o pierden, los venezolanos dependerán de cómo termine el encuentro entre Bolivia y Brasil.

Por el lado de Chile, recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago). El elenco comandado por Nicolás Córdova quedó eliminado de toda posibilidad mundialista tras perder por 3-0 ante Brasil en la jornada pasada, por lo que parte sin favoritismo alguno frente a los de Marcelo Bielsa. Se espera un triunfo cómodo de los charrúas.

Finalmente, en el Estado Nacional de Lima, Perú recibirá a similar de Paraguay desde las 6:30 p.m. Después de consumarse la eliminación tras caer por 3-0 a manos de la ‘Celeste’, la ‘Blanquirroja’ intentará cerrar este desastroso proceso clasificatorio con un triunfo en casa. Ojo, si perdemos y Chile da el golpe en Santiago venciendo a Uruguay, los de Óscar Ibáñez podrían terminar en la cola de las Eliminatorias 2026.

Partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 09/09 6:00 p.m. Ecuador vs. Argentina Monumental Banco Pichincha 09/09 6:30 p.m. Bolivia vs. Brasil Municipal de El Alto 09/09 6:30 p.m. Chile vs. Uruguay Nacional Julio Martínez Prádanos 09/09 6:30 p.m. Perú vs. Paraguay Nacional 09/09 6:30 p.m. Venezuela vs. Colombia Monumental de Maturín

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 17 12 2 3 28 9 22 38 2 Brasil 17 8 4 5 24 16 8 28 3 Uruguay 17 7 6 4 22 12 10 27 4 Ecuador* 17 7 8 2 13 5 8 26 5 Colombia 17 6 7 4 22 15 7 25 6 Paraguay 17 6 7 4 13 10 3 25 7 Venezuela 17 4 6 5 15 22 -7 18 8 Bolivia 17 5 2 10 16 35 -19 17 9 Perú 17 2 6 9 6 20 -14 12 10 Chile 17 2 4 11 9 27 -18 10

*Ecuador comenzó las Eliminatorias con una penalización de 3 puntos por la resolución del caso de Byron Castillo y la especulación de su falsificación de documentos sobre su partida de nacimiento.

