Todo se derrumbó: Jan Hurtado fue expulsado por agresión y se perderá definición del hexagonal [VIDEO]

A Venezuela no le salió nada este jueves ante Colombia , pues no solo perdió el encuentro, sino también a su figura para lo que será la definición del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Jan Hurtado vio la tarjeta roja sobre los 82 minutos, tras agredir a Hayen Palacios.

El delantero de la 'Vinotinto', uno de los más destacados del torneo realizado en Chile, no pudo más con la frustración y descargó su ira e impotencia con Palacios, a quien le propinó una fuerte bofetada. El juez, de inmediato, lo envió a las duchas. Así se le acabó el Sudamericano al 'Camión', que no podrá estar en la última jornada, cuando Venezuela busque la clasificación ante Ecuador.



La victoria de Colombia da final incierto al Sudamericano que este jueves definió a Argentina como primer clasificado al Mundial de Polonia-2019. Los otros tres puestos disponibles se definirán entre Uruguay y Ecuador con siete puntos, Colombia y Venezuela con cuatro y Brasil con dos unidades.



La fecha final se disputará el domingo con los duelos: Colombia-Uruguay, Brasil-Argentina y Venezuela-Ecuador.