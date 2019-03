¡Qué hiciste, arquero! Casimiro Peña y el empate de Venezuela tras terrible blooper de Ecuador [VIDEO]

Venezuela vs. Ecuador juegan por el Sudamericano Sub 17 2019 en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. El partido no tuvo mucha actividad hasta los minutos finales, en los que ambos equipos fueron en busca de la victoria. Los norteños adelantaron, pero rápidamente la 'vinotinto' igualó.

A los 88 minutos, un disparo desde fuera del área, se desviaría en la defensa ecuatoriana para que Casimiro Peña, dispare con dificultad con dirección al arco. El portero López pudo contener el disparo pero se le resbaló de las manos, permitiendo el 1-1.

Venezuela, se presenta bajo la dirección de José Hernández luego de trece módulos de preparación y dos giras por el extranjero. "Es un grupo muy, pero muy parejo. Va a ser muy difícil. Ecuador es un equipo altamente competitivo, señaló el entrenador de la agrupación llanera en diálogo con Panorama.



Las selecciones de Ecuador y Venezuela comparten grupo A con sus similares de Chile, Bolivia y Perú, que también aspiran a uno de los accesos que otorga el Sudamericano para el Mundial Sub 17 que se realizará del 2 al 24 de noviembre en Brasil.

