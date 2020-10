Todo listo. Las Eliminatorias Qatar 2022 están a la vuelta de la equina y las selecciones de Sudamérica ya comenzaron su preparación de cara a la primera jornada del torneo de la Conmebol. Los duelos por la fecha 1 de las Clasificatorias rumbo al Mundial arrancan este jueves 8 de octubre con el Perú vs. Paraguay en Asunción, y terminan el viernes 9 con el Brasil vs. Bolivia en Sao Paulo. Podrás disfrutar del minuto a minuto, incidencias y más a través de la web Depor.com. La transmisión de cada uno de los encuentros estará a cargo de distintas televisoras, como es el caso de Movistar Deportes, TyC Sports, Caracol TV, Chilevisión, entre otras. No te pierdas el debut de tu selección por nada, estás avisado.

Las selecciones nacionales se abren paso en el intensivo calendario y en medio de la pandemia de la COVID-19 con la disputa de algunos amistosos en el mundo a modo de aperitivo, mientras que en Sudamérica comenzará su camino clasificatorio hacia el Mundial de Catar 2022 con el inicio de las eliminatorias en busca de los cinco cupos.

Para ver fútbol en vivo como estos encuentros, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de cada una de las selecciones.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 1 DE LAS ELIMINATORIAS

JUEVES 8 DE OCTUBRE

HORA PARTIDO CANAL 5:30 p.m. Paraguay vs. Perú Movistar Deportes y América Televisión 5:45 p.m. Uruguay vs. Chile Chilevisión 7:10 p.m. Argentina vs. Ecuador TyC Sports

VIERNES 9 DE OCTUBRE

HORA PARTIDO CANAL 6:30 p.m. Colombia vs. Venezuela Caracol TV 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia Sports TV

La CONMEBOL pone en marcha sus eliminatorias mundialistas hacia Qatar 2022 el jueves con los choques Paraguay-Perú en Asunción, Uruguay-Chile en Montevideo y Argentina-Ecuador en La Bombonera bonaerense. El viernes se cerrará la primera jornada con los partidos Colombia-Venezuela en Barranquilla y Brasil-Bolivia en Sao Paulo.

Así, la siguiente semana, el martes 13, se abrirá en el Hernando Siles de La Paz con el siempre complicado partido para Argentina en la altura de la capital boliviana. Ecuador retará a Uruguay, Venezuela recibirá a Paraguay en Mérida, Perú a Brasil en el Nacional de Lima y Chile en Santiago a Colombia. Sin duda, los pronósticos son más que reservados para cada uno de los duelos.

En una jornada sudamericana que estará marcada por la ausencia de muchos jugadores debido a la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, las 10 selecciones salen con lo mejor de su arsenal para intentar sumar de a tres en las dos primeras fechas de las Eliminatorias y así empezar con buen pie su camino al Mundial del 2022.

¿CÓMO LLEGA PERÚ A LA FECHA 1?

La Selección Peruana se alista para iniciar su largo camino hacia el Mundial de Qatar 2022. Ricardo Gareca empezó los trabajos de preparación en Videna y está a la espera de que se complete su equipo en las próximas horas para lo que será el debut. Con los nuevos protocolos sanitarios que se han tenido que implementar por la pandemia, algunas ligas estuvieron en contra de las convocatorias en Sudamérica.

Sin embargo, tras un acuerdo con FIFA, se llegó a buen puerto, por lo que se incorporaron a los entrenamientos los peruanos que militan en otros países. Raúl Ruidíaz, Anderson Santamaría, Pedro Aquino, Sergio Peña, Miguel Araujo, Yoshimar Yotun y Pedro Gallese llegaron a Lima, luego de varias horas de un viaje desde Toluca. Los siete integrantes de la Selección Peruana se encontraron en la ciudad mexicana y tomaron un vuelo chárter con destino a la capital.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO