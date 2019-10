¡Quéjense como Ribéry! Los 20 rostros de jugadores en el FIFA que te causarán desilusión (y risa) [FOTOS]

FIFA 20 llegó al mercado para sorprender a los amantes del fútbol. El juego de EA Sports ya se convirtió en uno de los más comprados por los hinchas, pero también, por los futbolistas, quienes comentan entre ellos sobre sus estadísticas, números y rostros en el juego. Algunos están felices, pero otros no tanto.



Frank Ribery , estrella de la Fiorentina desde esta temporada, se llevó una gran sorpresa al disputar un partido con su club contras sus hijos. Revisando los rostros, se dio cuenta que su jugador no se parecía mucho a él. Su publicación en Twitter ya es viral.



"Jugué FIFA20 con mis hijos no hace mucho. Oye EA Sports... Quién es este chico?" , publicó en su red social, desatando risas entre algunos usuarios.



A propósito de la queja de Franck Ribéry al FIFA 20 por su aspecto en el videojuego, te presentamos una galería con los jugadores que se parecen poco o nada respecto a la vida real.



