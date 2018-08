Jugó un partidazo, pero perdió los papeles.Yoshimar Yotun fue un jugador clave para que Orlando City rescate un punto y no se vaya con la derrota en el duelo ante New England por la MLS. El peruano dio dos asistencias y colaboró para el 3-3 final. No obstante, en los últimos segundos del encuentro, se fue expulsado.

Las imágenes de TV captaron una trifulca entre los jugadores de ambos equipos tras una amonestación al delantero de Orlando City, Dwyer. Yoshimar Yotun estuvo en medio de todo y respondió a un empujón de Anibaba. Ya cuando las discusiones habían terminado, el árbitro -tras usar el VAR- le mostró la roja al volante.

Yoshimar Yotun -mediante un centro preciso- dio su primera asistencia a los 71' para que Amro Tarek ponga el 2-2 parcial. Scott Sutter (90'+3), tras centro del exjugador de Sporting Cristal, anotó el 3-3 final. Para Orlando City, Dwyer (45') había anotado el gol de descuento (1-2).

Agudelo (7'), Penilla (18') y Bunbury (76') convirtieron los goles para el New England que se llevó un punto del Orlando City Stadium. Los 'Lions', de Yoshimar Yotun, sumaron su cuarto partido consecutivo sin victorias.

La primera asistencia de Yoshimar Yotun con el Orlando City.