Bien dicen que los valores se aprenden en casa. Francesco Totti, leyenda de la Roma, puede estar tranquilo, pues Cristian, su hijo, dio una lección de fair play en un partido de juveniles. Las declaraciones del niño son viral en YouTube.

Las canteras de los clubes más importantes de Europa se han puesto a prueba en la Madrid Football Cup. Según informa 'AS', el pequeño Totti, de 12 años de edad, ha destacado como uno de los mejores de su equipo.

También por detener el juego y renunciar a marcar un gol clasificatorio para atender al portero rival, quien había recibido un golpe. Cristian Totti narró el momento en un video que fue publicado en YouTube.

"Le pedí disculpas. Solamente me interesaba que él estuviera bien y no me importaba anotar", declaró el hijo del exseleccionado de Italia a la prensa que organiza el torneo en la capital española.

Totti hace referencia a la acción, pues golpeó al arquero con la pierna -todo de manera casual- y lo dejó dolorido en el área chica. La acción del italiano ha sido resaltada como un verdadero ejemplo de juego limpio.