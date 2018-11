El video ya se encuentra en YouTube. Vinicius Junior la ‘rompe’ con Brasil en los partidos amistosos hacia el Sudamericano Sub 20, el cual el Real Madrid ha prohibido que el delantero se encuentre convocado para los duelos del próximo mes de enero. No obstante, tratándose de un carácter amistoso oficializado por la FIFA, los madridistas no tienen más opción que cederlo y Vinicius, por cómo se ve, ya sufre algunas consecuencias, producto del personaje, así como de la dificultad que le trae a sus rivales a la hora de marcarlo

.

En el empate (2-2) frente a los cafeteros, Vinicius Junior provocó toda una trifulca en los minutos finales del partido. ¿Por qué? El delantero madridista fingió un golpe de parte de su rival y se tiró al suelo, en lo que sería un ‘piscinazo’ que fue viralizado en YouTube. Y luego vino lo peor… Vinicius recibió un cabezazo de su par de Colombia y llegó todo el problema.



Como dijimos, Brasil igualó ante Colombia y terminó su etapa de preparación para el Sudamericano Sub 20 de 2019, donde forma parte del grupo A junto a los cafeteros, Chile, Venezuela y Bolivia. Si bien no se encuentra Vinicius, sí estarán Rodrygo y Lincoln.



Cabe destacar que el Real Madrid sí permitirá que Vinicius Junior juegue el Mundial Sub20, si es que el ‘Scratch’ termina clasificando a dicha instancia. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace.