Uno de los momentos más tensos de un partido de fútbol definitivamente son los penales. Toda la presión se acumula en un solo jugador para anotar a favor de su equipo o de lo contrario ellos y su hinchada podría recordar su falla durante mucho tiempo.

Sin embargo, algunas veces estos errores pasan a la historia no como un suceso negativo, sino increíble que no podríamos creer si no lo vieramos en una grabación de video. En este artículo te presentamos los bloopers y goles más increíbles del fútbol internacional.

El video en YouTube se ha hecho viral rápidamente desde su lanzamiento, ya que fue publicado el 7 de julio del 2017. En él, podemos ver diferentes penales de diferentes ángulos, viendo cómo los jugadores famosos como Neymar hacen un "amague" increíble hasta piruetas imposibles de un arquero para tapar un penal.

Este año se llevó a cabo uno de los eventos más importantes del deporte rey, el Mundial de Rusia 2018 , donde vimos más bloopers y jugadas increíbles que no se incluyeron en el video pero que a fin de año se sumarán en compilatorio que seguro se viralizará al igual que este video de forma