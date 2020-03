En Europa, las cinco grandes ligas se encuentran paralizadas. No se disputará partido alguno hasta que el coronavirus no sea un peligro. Primero está la salud de los futbolistas y los fanáticos que asisten a los estadios. Bueno, en Bielorrusia esto no sucede.

El único partido que se disputó este 22 de marzo en todo el mundo fue por el torneo bielorruso. Se enfrentanron Slutsk vs, Slavia Mozyr en un encuentro que concluyó. Existieron cinco penalits, dos de ellos fallados y tres que terminaron en gol. Ya es viral en YouTube.

El planeta fútbol ya se estaba quedando sin encuentros para ver, por lo que este fue más que necesario. En plena cuarentena, sin partidos que disputarse, los aficionados vivieron más de una emoción. Sí, aficionados. No fue a puertas cerradas.

Los locales se animaron y el primer gol llegó a los minutos. Chukhley, empezó la jornada anotando. Yuri Pantia fue el infractor. Diez minutos después, Trubila le emuló para que Takulov empatara.

El jugador de origen ruso tuvo la oportunidad de festejar su doblete desde los once metros en el 59 minutos, pero falló. La locura del encuentro se desató y, poco después de que expulsaran a Tymonyk por una dura entrada, Serdyuk falló un penal para los locales lo metió en el rechace.

Los visitantes, que ya caían en el marcador, estaban siendo sometidos a un duro asedio y no pudieron evitar cometer la quinta pena máxima del duelo. Fue 3-1.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

