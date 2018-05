Luis Figo es una de las glorias vivientes del Real Madrid. Pese a que el volante portugués jugó antes en Barcelona, es uno de los jugadores de antaño más buscados en YouTube de parte de los fanáticos del cuadro merengue.

Ahora que está alejado de los terrenos de juego, el también ex Sporting Club e Inter de Milán jugó un partido amistoso en El Salvador y es viral por una jugada puntual.



Resulta que buscó robarle la pelota a rival y este no tuvo mejor idea que pasar el balón entre sus piernas. Figo no lo podía creer y hasta llevó sus manos a la cara, en imágenes compartidas a través de YouTube .

De otro lado, aún se desconoce si el mediocampista asistirá a la final de la Champions League este sábado entre Real Madrid y Liverpool en Kiev. ¿Podrá ser el amuleto de ir a Ucrania para el partido?