Tras pasar por Colonia de la Bundesliga y Galatasaray en la liga turca, el volante alemán Lucas Podolski ha probado suerte en el Vissel Kobe de la J-League de Japón. En YouTube se compartió su presentación en dicho club hace algunos meses, donde comparte vestuario con Andrés Iniesta, gloria viviente del Barcelona y de la Selección de España.

Este sábado, el también ganador de la Copa del Mundo 2014 con la Selección de Alemania fue titular en el duelo que su cuadro sostuvo ante Consadole Sapporo por el torneo local y vaya que no tuvo un gran desempeño. Vio la tarjeta roja y su infracción se volvió viral.

Resulta que a poco del final del primer tiempo (45'+2), Podolski se barrió en la disputa del balón y le fue con un tremendo planchazo a un jugador rival. El árbitro no la pensó dos veces y de manera inmediata lo expulsó del cotejo, en imágenes que fueron compartidas en el portal de YouTube.

Pese a su fuerte falta, el también ex Bayern Munich no podía creer que lo habían sacado del encuentro. Consideró que fue fuerte, pero que no era para que lo expulsaran.

Ya con 10 hombres y solo con Iniesta como armador en el centro del campon, el Vissel cayó 3-1 frente a su rival de turno. La derrota hizo que baje a la sétima posición del torneo local, ahora con 36 puntos.