Usain Bolt demuestra de a pocos que no solo es bueno para el atletismo. El jamaiquino marcó sus primeros dos goles como futbolista profesional, este viernes en su primer partido como titular con los Central Coast Mariners, en la victoria 4-0 ante el South West United, en un amistoso de pretemporada disputado en Australia. Ya es viral en YouTube.



En el segundo periodo el hombre más rápido de la historia, que tiene los récords en 100 y 200 metros, utilizó su velocidad en la derecha para desbordar a un defensa y marcar con un tiro raso.



La superestrella jamaicana lo festejó con su popular gesto, dibujando un arco con sus brazos, como hacía cada vez que ganaba una carrera de atletismo.



Tras recibir un golpe en la ingle, el jugador aprovechó un error en defensa para cerrar su doblete y permitir a su equipo imponerse por 4-0 ante el Macarthur South West United.



"Estoy simplemente feliz por haber tenido una oportunidad y estoy orgulloso de mí mismo", señaló Bolt a la televisión Fox Sports tras el partido.



"Ha sido muy grande... Fui titular y marqué dos goles. Me siento muy bien. Para esto he trabajado duro. Lo intento hacer cada vez mejor y estoy en el buen camino. Soy entusiasta, por eso estoy aquí jugando lo mejor que puedo", añadió.



Bolt, de 32 años y ocho veces campeón olímpico, siempre soñó con ser futbolista profesional.