El sueco Zlatan Ibrahimovic , flamante fichaje de Los Angeles Galaxy , podría debutar este mismo sábado en el derbi angelino ante el LAFC, unos días después de aterrizar en Estados Unidos, anunció su técnico Sigi Schmid.

"Estamos hablando de Zlatan Ibrahimovic, no de un mortal normal. Él te dirá lo mismo, es un jugador al que le encanta competir. ¿Está para jugar los 90 minutos el sábado? No. ¿Jugará algunos minutos en el partido? Probablemente", aseguró el entrenador alemán nacionalizado estadounidense.



"Tenemos que ver cómo llega, es un vuelo largo y hay otros factores. Pero estamos pensando ya en la mejor forma de aprovecharlo", añadió.



Ibrahimovic llegó hace menos de una semana a Los Ángeles procedente del Manchester United, donde no jugaba desde el 26 de diciembre.



"Venir a jugar a Estados Unidos y unirme al club más exitoso de la Major League Soccer , el LA Galaxy, es lo mejor para mí", dijo entonces el astro sueco que, a sus 36 años, podría volver a su selección para disputar el Mundial de Rusia-2018.



"Echo de menos la selección. Si quiero (volver), lo hago", había comentado poco antes.



A pesar de que el cuadro californiano es el más exitoso de la historia de la competición, con cinco títulos de liga, la campaña pasada finalizó en el último puesto de la Conferencia Oeste, con únicamente ocho triunfos en 34 encuentros.



Esta temporada los Galaxy ocupan la séptima posición, con cuatro puntos en tres encuentros, mientras su vecino es la sensación de la competición en su primera campaña al sumar dos victorias en sendos partidos gracias a las estelares actuaciones del uruguayo Diego Rossi y el mexicano Carlos Vela. AFP