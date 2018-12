Zlatan Ibrahimovic reveló su equipo ideal con Messi y Ronaldinho.

Desde luego y como se esperaba, él se incluyó como '9'. Zlatan Ibrahimovic dio a conocer su equipo ideal conformado por jugadores con los que él tuvo posibilidad de compartir camerino. El sueco publicó una foto en Instagram en la que diseñó este verdadero Dream Team en el que figuran, claro está, Lionel Messi y Ronaldinho.

Como parte de la promoción de su libro de memorias 'I am football' ("Soy fútbol"), Ibrahimovic sorprendió al incluir a su buen amigo Maxwell como lateral izquierdo, y también con otros detalles como lo fue 'borrar' a De Gea.



Zlatan no solo consideró a los 11 futbolistas, sino que también incluyó a cinco jugadores para el banquillo, done aparece el nombre del actual portero del Manchester United, su último equipo en Europa antes de marchar a la MLS.



"En I am football presento my Dream Team. También hay 50 páginas con estadísticas completas y datos divertidos de mi carrera como cuántos goles he hecho con mi pie derecho y cuántos minutos he jugado con el Inter. Les dará algo para hablar durante Navidad", fue lo que escribió junto al famoso equipo.