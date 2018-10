River Plate vs. Gremio EN VIVO | Este martes 30 de octubre se define la primera llave de las semifinales por la Copa Libertadores 2018. Arena do Gremio de Porto Alegre se viste de gala y será escenario de un encuentro con pronóstico reservado, donde River Plate buscará revertir el marcador de 1-0 para lograr la hazaña y pasar a la final del certamen. Por otro lado, Gremio llega con ventaja y esperará el empuje de su hinchada para cerrar con un resultado favorable y jugar por segunda vez la etapa final. El partido dará inicio desde las 7:45 p.m. (en Perú, Colombia y México) y 9:45 p.m. (en Argentina, Chile y Brasil) y será transmitido por la señal de FOX Sports 2. Si quieres ver fútbol en vivo de otros torneos internacionales, también puedes recurrir a diferentes plataformas streaming desde tu celular para no perderte ningún detalle de las mejores ligas del mundo.

Depor te trae la mejor información de la Copa Libertadores 2018. Conoce el antes, durante y después del River Plate vs. Gremio por las semifinales en el Arena do Gremio de Porto Alegre. Ver fútbol en vivo es uno de los pasatiempos favoritos de los amantes del deporte rey, que ahora pueden tener acceso a diferentes plataformas web para descargar y disfrutar de los partidos en directo en el lugar que se encuentren.

River Plate necesita vencer por dos goles de diferencia en el Arena do Gremio para conseguir un billete para la final, que no pisa desde 2015, cuando levantó el trofeo continental por última vez ante Tigres de México. El equipo comandado por Marcelo Gallardo confía en darle vuelta a esta situación y de esta manera lograr la hazaña ante los de Renato Gaúcho.

Para Marcelo Gallardo, el centro del campo "va a estar minado", no solo por la cantidad de jugadores que prevé que el Gremio coloque en la zona, sino también por “el estado del campo de juego”. El técnico de River Plate indicó que "va a ser difícil jugar por allí", tras conocer el estado del gramado para el martes 30 de octubre por la semifinal de la Copa Libertadores 2018.

El entrenador argentino resaltó que Gremio "hizo un partido muy inteligente" en la ida, cerrándose atrás, pero que imagina que ante su público "intentará no renunciar al ataque", como hizo en el Monumental. Centrado igualmente en la Copa Libertadores , River Plate marcha en la sexta posición de la Superliga argentina, que comanda el Racing.

Por otro lado, Gremio lo tiene -aparentemente- más fácil tras la victoria por 0-1 conseguida en el partido de ida, por lo que un empate les permitiría seguir defendiendo el título que consiguieron el año pasado frente al Lanús argentino. No obstante, Renato Gaúcho sigue pendiente del estado de forma de dos de sus jugadores más decisivos en el frente de ataque: el enganche Luan y el extremo Everton, quienes sufren diversos problemas musculares y serán duda hasta última hora.

"Luan y Everton han entrenado y está haciendo tratamiento. He intercambiado con el departamento médico y conversado con los jugadores. Si van a comenzar el partido del martes o se quedarán en el banquillo, serán ellos los que nos darán una respuesta", dijo el entrenador previo al River Plate vs. Gremio.

Su presencia no está confirmada y, según el entrenador, solo estarán a disposición en caso de que "tengan certeza" de que están plenamente recuperados. Everton ya empezó a entrenar con la pelota el domingo y tiene más fácil reaparecer. El caso de Luan parece más complicado. En la defensa, los centrales Paulo Miranda y Bressan disputan la plaza que dejará en el centro de la zaga el argentino Wálter Kannemann, suspendido para este partido de vuelta.

El Gremio está centrado en la Copa Libertadores y ha dejado de lado el Campeonato Brasilero, competición en la que ha sumado dos empates y dos derrotas en las últimas cuatro jornadas. La última, este sábado en casa por 3-4 ante el Sport de Recife con prácticamente todo el equipo de suplentes.

RIVER PLATE VS. GREMIO EN VIVO: HORARIOS Y CANALES

Perú - 7:45 p.m. – FOX Sports 2

Argentina - 9:45 p.m. – FOX Sports Premium, TyC Sports

Colombia - 7:45 p.m. – FOX Sports 2

México - 7:45 p.m. – TDN y FOX Sports 3

Brasil - 9:45 p.m. – FOX Sports 2

Ecuador - 7:45 p.m. – FOX Sports 2

España - 2:45 a.m. (miércoles) – Movistar+

Chile - 9:45 p.m. – FOX Sports 2

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 8:45 p.m. – Fanatiz

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RIVER PLATE

ÚLTIMOS PARTIDOS DE GREMIO DE PORTO ALEGRE

06/10/18 – Gremio 2-2 Bahía – Serie A

2-2 Bahía – Serie A 14/10/18 – Palmeiras 2-0 Gremio – Serie A

– Serie A 20/10/18: América Mineiro 1-1 Gremio – Serie A

– Serie A 23/10/18: River Plate 0-1 Gremio – Copa Libertadores

– Copa Libertadores 27/10/18: Gremio 3-4 Sport Recife – Serie A

RIVER PLATE VS. GREMIO: ALINEACIONES POSIBLES

Gremio : Marcelo Grohe; Leonardo Gomes (o Léo Moura), Pedro Geromel, Paulo Miranda (o Bressan), Bruno Cortez; Cícero, Maicon; Ramiro, Michel, Everton (o Alisson); y Jael. Entrenador: Renato Gaúcho.





: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes (o Léo Moura), Pedro Geromel, Paulo Miranda (o Bressan), Bruno Cortez; Cícero, Maicon; Ramiro, Michel, Everton (o Alisson); y Jael. Entrenador: Renato Gaúcho. River Plate : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. Entrenador: Marcelo Gallardo.





: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. Entrenador: Marcelo Gallardo. Árbitro : Andrés Cunha (URU).





: Andrés Cunha (URU). Estadio : Arena do Gremio en la ciudad de Porto Alegre.





: Arena do Gremio en la ciudad de Porto Alegre. Hora: 19:45h (PER-MEX-COL), 21.45h (ARG-CHI-BRA) y 00.45 (GMT).

CONOCE EL ARENA DO GREMIO EN GOOGLE MAPS